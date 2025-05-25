بعد تعيينه مدربًا لريال مدريد.. أرقام مذهلة لألونسو مع باير ليفركوزن

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أعلن نادي ريال مدريد رسميًا تعيين تشابي ألونسو مدربًا للفريق الأول حتى يونيو 2028، بعد مسيرة تدريبية ناجحة مع باير ليفركوزن.

قدم ألونسو أرقامًا مميزة خلال فترة تدريبه لليفركوزن، حيث قاد الفريق في 140 مباراة حقق خلالها 88 فوزًا، و33 تعادلًا، مقابل 19 خسارة.

وسجل فريق باير ليفركوزن تحت قيادته 308 هدفًا، كما توّج مع الفريق بلقب البوندسليغا مرة واحدة، وكأس ألمانيا مرة، بالإضافة إلى كأس السوبر الألماني.

كما حصل تشابي على جائزة أفضل مدرب في البوندسليغا، وجائزة أفضل مدرب في جوائز جلوب سوكر، ما يعكس نجاحه وكفاءته كمدرب على أعلى مستوى.

والآن، يبدأ ألونسو تحديًا جديدًا في سانتياغو برنابيو مع ريال مدريد، حيث يأمل في مواصلة النجاح وتحقيق البطولات مع النادي الملكي.