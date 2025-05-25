عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف الصحفي الموثوق ماتيو موريتو عن تفاصيل العرض الذي تقدّم به نادي نابولي الإيطالي للتعاقد مع نجم خط وسط مانشستر سيتي، البلجيكي كيفين دي بروين، الذي من المتوقع رحيله عن النادي الإنجليزي هذا الصيف بعد انتهاء عقده.

تطورات انتقال كيفين دي بروين إلى نابولي

وبحسب موريتو، فإن إدارة نابولي عرضت على دي بروين عقدًا يمتد لثلاث سنوات، يتقاضى خلال أول موسمين منه راتبًا سنويًا قدره 6 ملايين يورو، بينما يحصل في الموسم الثالث على 5 ملايين يورو.

كما أشار التقرير إلى أن اللاعب سيحصل على مكافأة توقيع مجزية، نظرًا لانضمامه المحتمل في صفقة انتقال حر دون مقابل مالي للنادي الإنجليزي.

أرقام دي بروين في موسم 2024-2025

إجمالي المشاركات:

شارك في 26 مباراة مع مانشستر سيتي في مختلف المسابقات، سجل خلالها 8 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة.

الدوري الإنجليزي الممتاز:

شارك في 24 مباراة (8 منها كبديل)، سجل 3 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.

دوري أبطال أوروبا:

شارك في 7 مباريات، دون تسجيل أهداف أو تقديم تمريرات حاسمة.