عدن - ياسمين عبد العظيم - يستعد ليفربول لخوض مواجهة قوية أمام نظيره كريستال بالاس، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-25.

ويحتضن ملعب أنفيلد، مباراة ليفربول وكريستال بالاس، ضمن فعاليات الجولة 38 والأخيرة من عمر مسابقة البريميرليج.

وتوج الريدز بشكل رسمي بمسابقة الدوري الإنجليزي لموسم 2024-25، بعدما احتل الصدارة برصيد 83 نقطة، بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه فريق آرسنال، بينما يأتي كريستال بالاس في المرتبة الثانية عشر برصيد 52 نقطة.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم الإنجليزي دارين انجلايد، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب أنفيلد معقل الريدز.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ومن المتوقع، أن يدخل ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

▪︎حراسة المرمى: كيليهر.

▪︎خط الدفاع: كوانساه – فان دايك – برادلي – روبرتسون.

▪︎خط الوسط: إيندو – جونس – إيليوت.

▪︎خط الهجوم: جوتا – كييزا – صلاح.

موعد مواجهة ليفربول وكريستال بالاس في البريميرليج

من المقرر، أن تنطلق المباراة الأحد الموافق 25 مايو 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر والحادية عشر بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة ليفربول وكريستال بالاس في البريميرليج

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي لموسم 2024-25، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة bein sports HD1.

