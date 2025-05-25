تشابي ألونسو يواجه أزمة هجومية قبل كأس العالم للأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يبدو أن بداية تشابي ألونسو مع ريال مدريد لن تكون سهلة، إذ أشارت شبكة ريليفو إلى أن المدرب الجديد سيواجه تحديات مشابهة لتلك التي يعاني منها الفريق في خط الدفاع، ولكن هذه المرة في خط الهجوم.

بحسب التقرير، تلقى إبراهيم دياز انتكاسة جديدة خلال مواجهة ريال سوسيداد، فيما لم يشارك رودريغو غوس حتى الآن في التدريبات الجماعية.

أما الشاب البرازيلي إندريك، فقد تأكد غيابه عن بطولة كأس العالم للأندية بسبب الإصابة، ما يضع علامات استفهام حول الخيارات المتاحة للهجوم في البطولة المرتقبة.

رغم هذه الغيابات، هناك بارقة أمل تتمثل في عودة فينيسيوس جونيور إلى جاهزيته، إلى جانب الأداء اللافت لكيليان مبابي، الذي يقترب من إنهاء موسمه الأول في مدريد بتحقيق لقب هداف الدوري الإسباني والحذاء الذهبي الأوروبي.

هذه المعطيات تجعل من التحضير للبطولة تحديًا مبكرًا لتشابي ألونسو، الذي سيكون مطالبًا بإيجاد حلول سريعة لمواجهة النقص العددي في خط الهجوم، وتحقيق بداية قوية في مشواره مع الفريق الملكي.