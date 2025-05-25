ألونسو يواجه صداعًا دفاعيًا في بدايته مع ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يواجه تشابي ألونسو، المدرب الجديد لريال مدريد، تحديًا دفاعيًا كبيرًا قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية، وذلك وفقًا لما أوردته شبكة ريليفو.

على الرغم من أن ألونسو سيتمكن من الاعتماد على المدافع الشاب ديان هويسن، إلا أن النقص الحاد في العناصر الدفاعية الأساسية سيضعه وطاقمه الفني تحت ضغط كبير خلال فترة الإعداد القصيرة للبطولة.

فقد خضع الثلاثي أنطونيو روديغر، دافيد ألابا وفيرلاند ميندي لعمليات جراحية في وقت سابق، ما أثّر بشكل مباشر على استقرار الخط الخلفي للفريق.

وتشير التوقعات إلى إمكانية لحاق كل من روديغر وألابا بالبطولة، فيما سيغيب ميندي حتى الموسم المقبل.

لن تتوقف الغيابات عند هذا الحد، إذ لن يكون داني كارفاخال متاحًا أيضًا، حيث يواصل مراحل التعافي من إصابته، مع توقعات بعودته في بداية موسم 2025-2026.

هذه الظروف الصعبة تضع تشابي ألونسو أمام أول اختبار حقيقي له مع ريال مدريد، حيث سيكون مطالبًا بإيجاد توليفة دفاعية قادرة على المنافسة رغم الغيابات، لضمان بداية ناجحة في مشواره مع الفريق الأبيض.