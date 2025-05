“تواريخ وأرشيفات التابعين الإيطاليين في مصر في الفترة (1864 – 1937)” محاضرة بمكتبة الإسكندرية

عدن - ياسمين عبد العظيم - تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط بقطاع البحث الأكاديمي، بالتعاون مع القنصلية الإيطالية الفخرية بالإسكندرية، محاضرة بعنوان: ما وراء الحنين إلى الماضي: تواريخ وأرشيفات التابعين الإيطاليين في مصر في الفترة (1864 – 1937)

“Beyond Nostalgia: Histories and Archives of Italian Subalterns in Egypt” وذلك يوم الخميس، 29 مايو 2025، في تمام الساعة 11 صباحًا، بمكتبة الإسكندرية، مركز المؤتمرات، قاعة الوفود.

وتناقش المحاضرة مشروعًا بحثيًّا يهدف إلى تحليل التاريخ الاجتماعي للجالية الإيطالية في مصر بين عامي 1864 و1937، باستخدام نهج مميز، من خلال دراسة وثائق القضايا المدنية والجنائية للمحاكم القنصلية الإيطالية في القاهرة والإسكندرية، والتي يتم الاحتفاظ بها في الأرشيف الدبلوماسي التاريخي لوزارة الخارجية الإيطالية.

يشارك في المحاضرة كل من الدكتورة فرانشيسكا بيانكاني، الدكتور كونستانتينو باونيسا من جامعة بولونيا، والدكتورة كونستانزا ليزي والدكتورة ماريا كيارا ريولي والدكتور ماتيو كلك من جامعة مودينا وريدجيو إميليا.

المحاضرة متاحة للجمهور باللغة الإنجليزية، وسوف تتوافر ترجمة باللغة العربية، حتى اكتمال عدد 75 مشارك.

رابط التسجيل:

https://forms.gle/FKw6GkJiBmDw4ZQG9

inbound6324076143482632486