راحة للاعبي ريال مدريد! – هاي كورة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – بعد نهاية موسم طويل وصعب على ريال مدريد، تقرر منح اللاعبين راحة لمدة أسبوع، وذلك قبل الشروع في الاستعدادات الرسمية لخوض بطولة كأس العالم للأندية المقررة في الولايات المتحدة.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الإدارة الفنية، بقيادة المدرب الجديد تشابي ألونسو، على استعادة اللاعبين للياقتهم الذهنية والبدنية، خاصة بعد موسم شهد ضغطًا كبيرًا من حيث عدد المباريات، إلى جانب معاناة العديد من النجوم من الإجهاد والإصابات.

ومن المنتظر أن تنطلق تدريبات الفريق مجددًا مطلع الأسبوع المقبل، حيث سيبدأ ألونسو مهمته رسميًا على رأس الجهاز الفني، مع تركيز خاص على رفع النسق البدني، واستيعاب الأساليب التكتيكية الجديدة في فترة قصيرة نسبيًا لا تتجاوز 24 يومًا قبل انطلاق مونديال الأندية.

هذه الفترة ستكون حاسمة لتقييم جاهزية الفريق، وتحديد التشكيلة الأنسب لخوض البطولة العالمية التي يتطلع ريال مدريد إلى الفوز بها لتعزيز رصيده من الألقاب الدولية.