محافظ أسوان يتابع توريد 355 ألف و466 طن من القمح بالصوامع والشون

عدن - ياسمين عبد العظيم - تواصل الصوامع والشون والبناكر داخل وخارج المحافظة إستلام كميات القمح الموردة من المزارعيين، والتى وصلت حتى الآن إلى 355 ألف و466 طن وذلك وسط متابعة من اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان

والذى أعطى تعليماته للمسئولين بمديرية التموين والجهات المختصة بتكثيف جهود التوعية لتعريف المزارعيين بأهمية توريد كافة الكميات من القمح فى ظل التسهيلات العديدة التى تقدمها أجهزة الدولة لهم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للوصول إلى الحد الأقصى من التوريد لموسم الحصاد الحالى 2025

ومن جانبه أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير عام مديرية التموين بأن مفتشى ومسئولى المديرية بالإدارات الفرعية يواصلون عملهم من أجل تخطى المستهدف من كميات القمح الموردة من المساحات المنزرعة بهذا المحصول الإستراتيجى والتى تصل إلى 409 ألف و547 فدان، لافتًا بأن الصوامع والشون والبناكر بنطاق المحافظة شهدت توريد 137 ألف و196 طن

فيما تم توريد 218 ألف و270 طن داخل صوامع المحافظات المجاورة التى تم التنسيق معها لإستقبال كميات القمح وذلك فى الترامسة والمراشدة بقنا وإسنا وسوهاج وبنى سويف والفيوم والمنيا.