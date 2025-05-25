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تضم جميع التخصصات.. افتتاح العيادات الخارجية في المستشفى الجامعي بالسويس

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تضم جميع التخصصات.. افتتاح العيادات الخارجية في المستشفى الجامعي بالسويس

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عدن - ياسمين عبد العظيم - شهدت مستشفى السويس الجامعي، اليوم الأحد 25 مايو 2025، افتتاح العيادات الخارجية التي تضم جميع التخصصات، وذلك من أجل تقديم الخدمات الطبية اللازمة لأهالي السويس.

افتتاح العيادات الخارجية في المستشفى الجامعي بالسويس

وأعلن الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، افتتاح العيادات الخارجية في المستشفى الجامعي، حيث يأتي ذلك في ضوء جهود الجامعة للمشاركة في تقديم خدمة طبية لأبناء المحافظة ومنطقة القناة.

وقال رئيس جامعة السويس إن المستشفى الجامعي يعتبر أحد المشروعات المقدمة من القيادة السياسية لأبناء السويس، وذلك جاء بعد توقف استمر لأكثر من ربع قرن.

وأوضح أن التخصصات في العيادات الخارجية تشمل الآتي: الجراحة العامة، جراحة الأوعية الدموية، الكشف المبكر عن الأورام، الأطفال، النساء والتوليد، الأمراض الصدرية، النفسية والعصبية، الجلدية، جراحة المخ والأعصاب، العظام، الأنف والأذن، الرمد، الإيكو، الأشعة التليفزيونية، الباطنة العامة، جراحة المسالك البولية، والروماتيزم والتأهيل.

وأجرى رئيس الجامعة جولة تفقدية داخل المستشفى الجامعي؛ وذلك من أجل الوقوف على جميع الاستعدادات التي تتعلق بشأن افتتاح العيادات الخارجية، وذلك جاء بحضور الدكتورة دعاء محمد سيد، عميدة كلية الطب، والدكتور محمد وجيه، مدير العيادات، بالإضافة إلى لفيف من أساتذة كلية الطب والجهاز الإداري بالمستشفى.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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