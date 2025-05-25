أسعار الدواجن اليوم الأحد الموافق 25-5-2025 فى سوهاج

عدن - ياسمين عبد العظيم - شهدت أسعار الدواجن البيضاء والحمراء، في محافظة سوهاج، استقرارا نسبيا وذلك وفقًا لآخر المستجدات والتطورات التي تشهدها السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الأحد.

ورصدت ” الفجر”، أسعار الدواجن في محافظة سوهاج، حيث سجل كيلو الفراخ الأبيض متوسط سعر 102 جنيهًا.

أسعار الفراخ البيضاء

ارتفع اليوم سعر كيلو الفراخ البيضاء لتصل في المزرعة بـ بين 92 و90 جنيهًا.

وتصل إل المستهلك بـ 102، 100جنيهًا إلى المستهلك في المحلات الشعبية.

أسعار الفراخ الساسو اليوم

سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم عند في المزارع بسعر 125 جنيها

ويصل إلى المحلات التجارية إلى المستهلك حاليا بسعر 127 جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

تراوح في المزارع سعر الفراخ البلدي ليصل الكيلو الواحد بـ 120 جنيهًا

وتباع للمواطن في الأسواق الشعبية بـ 127 و125 جنيهًا.

أسعار الفراخ الأمهات اليوم

تراوح كيلو الفراخ الأمهات في المزارع ليباع 75 جنيهًا

ويصل إلى المواطن المستهلك في المحلات بسعر بين 79 و78 جنيهًا.

سعر طبق البيض

سعر التكلفة لكرتونة البيض تسليم للمستهلك بين 135 إلى 140 جنيه للطبق، خاصة وأن أسعار الأعلاف تشهد انخفاضات واسعة على مدار الأيام الماضية.