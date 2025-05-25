جولة وكيل تعليم الدقهلية لمتابعة الامتحانات بمدارس ميت غمر..صور

عدن - ياسمين عبد العظيم - أجرى اليوم المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الدقهلية جولة استهدفت متابعة امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني بإدارة ميت غمر التعليمية، حيث أدى اليوم طلاب صفوف النقل.

الثالث الابتدائي

الخامس الابتدائي

السادس الابتدائي

الأول الإعدادي

الثاني الإعدادي

الأول الثانوي

الثاني الثانوي

امتحاناتهم في أجواء هادئة ومنظمة وخبك عليها الهدوء

قام الرشيدي بزيارة اللجان المنعقدة بمدارس ميت غمر:مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بدقادوس، مدرسة التحرير الابتدائية بدقادوس، مدرسة الشهيد أيمن الدسوقي الثانوية بنات بميت غمر.

حرصت إدارات المدارس على توفير بيئة مناسبة وآمنة تتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر مع تطبيق التعليمات الصادرة بشأن انضباط اللجان والالتزام الكامل بالإجراءات التربوية والإدارية بما يضمن تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

وجه المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية الشكر والتقدير لكافة عناصر المنظومة التعليمية من قيادات ومعلمين وإداريين على جهودهم المتواصلة مؤكدًا على ضرورة استمرار المتابعة اليومية الميدانية لضمان حسن سير العملية الامتحانية بجميع الإدارات التعليمية.



جانب من الجولة



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