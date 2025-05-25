شكرا لاهتمامكم بخبر ليلى عبد اللطيف تصدم العالم بنبوءات غير متوقعة لعام 2025! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - عادت خبيرة التوقعات اللبنانية ليلى عبد اللطيف لتتصدر الأضواء الإعلامية من جديد، مع اقتراب عام 2025 الذي وصفته بـ”عام المفاجآت الكبرى”. يأتي ذلك بعد موجة واسعة من الجدل حول دقة تنبؤاتها التي أطلقتها لعام 2024، والتي شملت انفصالات لمشاهير، استمرار أزمات سياسية، وكوارث طبيعية، ما جعلها محط أنظار الكثيرين.

في لقاء تلفزيوني حديث، كشفت ليلى عبد اللطيف عن بداياتها مع التوقعات، مؤكدة أنها لا تستند إلى علوم دقيقة كالاقتصاد أو الطب، بل تعتمد على “إلهام داخلي” تشعر به وتراه يتحقق أمام عينيها. وشددت على أن ما تقوله ليس عرافة، بل “هبة ربانية” توجهها نحو ما قد يحدث في المستقبل، رافضة أي ربط بينها وبين الخرافة أو الشعوذة.

لم تكتفِ ليلى باستعراض ما تحقق من توقعاتها السابقة، بل قدمت مجموعة من التحذيرات القوية لعام 2025، أبرزها:

عاصفة جليدية ضخمة تضرب أوروبا، مسببة موجة تجمد غير مسبوقة ومآسٍ إنسانية.

توقع بحدوث وباء جديد أخطر من كورونا، يؤدي إلى إغلاق المطارات عالمياً.

زلزال قوي يهز تركيا ولبنان، مخلفاً آثاراً مقلقة على البنية التحتية.

عواصف ثلجية قد تمتد لتطال بعض الدول العربية.

رغم التحذيرات الثقيلة، حرصت ليلى عبد اللطيف على مشاركة بعض التوقعات الإيجابية التي جاءت في مقدمتها:

بداية انفراج في القضية الفلسطينية مع بوادر انتصار مفاجئ يربك الاحتلال.

عودة قوية للفنانة شيرين عبد الوهاب وسط نجاحات لافتة.

إنجاز رياضي تاريخي لمصر يشعل فرحة الشارع المصري بطريقة غير مسبوقة.



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