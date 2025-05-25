شكرا لاهتمامكم بخبر تحذير صارم: 100 ألف ريال غرامة فورية لكل مخالفة تتعلق بـ “الفقع” في السعودية! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - في خطوة حاسمة لحماية المناطق المحمية والتنوع البيولوجي، بدأت القوات الخاصة للأمن البيئي في المملكة العربية السعودية بتطبيق عقوبات مالية مشددة تصل إلى 100 ألف ريال على المخالفين لأنظمة البيئة، لا سيما فيما يتعلق بدخول المحميات دون تصريح أو إتلاف مسيجاتها. يأتي هذا القرار بالتزامن مع موسم البحث عن نبات الفقع (الكمأ)، الذي يشهد إقبالًا واسعًا من المواطنين والمقيمين.

حماية البيئة أولوية وطنية

تُعد هذه الإجراءات جزءًا من الجهود المستمرة للحفاظ على الحياة الفطرية والموائل الطبيعية داخل المحميات، إذ تُعتبر تلك المناطق ثروة وطنية يجب صونها من أي أنشطة غير منظمة تهدد استقرار الأنظمة البيئية.

ويهدف فرض الغرامات إلى ردع المخالفين وضمان احترام القوانين البيئية، خاصة مع تزايد الاهتمام بجمع الفقع، الذي يُعد من النباتات الصحراوية الموسمية التي تنمو بعد هطول الأمطار، ويُستخدم في الطهي نظرًا لفوائده الغذائية ومذاقه الفريد.

مخاطر البحث العشوائي عن الفقع

رغم الشعبية الكبيرة لنبات الفقع في المملكة، فإن أساليب البحث غير المنظمة قد تؤدي إلى إضرار مباشر بالبيئة، خصوصًا في المحميات الطبيعية الحساسة التي تتطلب إجراءات صارمة للحفاظ على توازنها البيئي.

تفاصيل الغرامات الجديدة

أوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي تفاصيل العقوبات المفروضة على مخالفات دخول المحميات والعبث بها، وهي كالتالي:

✔ دخول المحميات بدون تصريح: غرامة مالية قدرها 5,000 ريال، لضمان تنظيم عملية الدخول والحفاظ على النظام البيئي.

✔ إتلاف أو قطع المسيجات الحدودية: غرامة تصل إلى 100,000 ريال، مع إلزام المخالفين بإصلاح الأضرار ودفع التعويضات، بهدف منع التجاوزات وضمان حماية المناطق المحمية.

لماذا تم تشديد العقوبات؟

جاءت هذه الإجراءات بناءً على مجموعة من الأهداف البيئية والتنظيمية، أبرزها: ✔ حماية البيئة والحياة الفطرية من التجاوزات والتعديات غير القانونية. ✔ المحافظة على التنوع البيولوجي وضمان استمرار الأنواع النادرة في بيئتها الطبيعية. ✔ ردع التعدي على الموارد الطبيعية الموجودة داخل حدود المحميات. ✔ رفع الوعي البيئي بين أفراد المجتمع من خلال فرض سياسات صارمة.

الالتزام بالقوانين مسؤولية مشتركة

تحث القوات الخاصة للأمن البيئي جميع المواطنين والمقيمين على الالتزام بأنظمة البيئة وعدم دخول المحميات دون تصريح رسمي، إضافة إلى تجنب إلحاق أي ضرر بالموائل الطبيعية.

كما تدعو الجهات المختصة إلى الإبلاغ عن أي مخالفات بيئية من خلال الاتصال على الأرقام التالية: