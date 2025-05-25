محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الرمد بحي شرق ويلتقي بعض المرضى للاطمئنان على الخدمات المقدمة لهم

عدن - ياسمين عبد العظيم -

واصل اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بالمنشآت الصحية وحيث تفقد اليوم مستشفى الرمد بمدينة أسيوط، في إطار حرصه على رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والاطمئنان على جاهزية المستشفيات لتلبية احتياجات المرضى، جاء ذلك بحضور الدكتورة كرستين تادرس مدير مستشفى الرمد، وعلي سيد وكيل وزارة العمل وايهاب عبدالحميد مدير فرع جهاز تنمية المشروعات وعدد من القيادات الصحية بالمستشفى.

حيث تفقد المحافظ – خلال الزيارة – عددًا من الأقسام، من بينها قسم المعمل وسحب العينات، ومركز المعلومات، ووحدة أبحاث العيون، مستمعًا إلى شرح من المسؤولين حول آليات العمل والتجهيزات المتوفرة بكل قسم.

وخلال جولته، حرص المحافظ على التحدث مع عدد من المرضى ومرافقيهم للتعرف على آرائهم بشأن مستوى الرعاية الصحية المقدمة، مؤكدًا أن تلبية احتياجات المواطنين الصحية وتحسين جودة الخدمة يأتيان على رأس أولويات الدولة.

وشدد اللواء هشام أبو النصر على ضرورة مواصلة تطوير الأداء داخل المستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وتقديم الخدمات بشكل يليق بالمواطن، معربًا عن تقديره لجهود الأطقم الطبية ودورهم الحيوي في تقديم الرعاية الصحية.

كما استمع المحافظ لبعض الشكاوى والملاحظات من مرافقى المرضى، موجهًا بسرعة دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها في أسرع وقت، بما يضمن راحة المرضى ورضاهم عن مستوى الخدمات.

وأكد المحافظ أن جولاته الميدانية ستستمر في مختلف المراكز والمنشآت الخدمية، لتحقيق مبدأ المتابعة الميدانية المستمرة، ورصد أي معوقات قد تواجه تقديم الخدمات للمواطنين والعمل على حلها بشكل فوري.