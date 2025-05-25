شكرا لاهتمامكم بخبر اعتقال والد الطفلة جنات.. القصة الكاملة وراء الحدث الغامض! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - أفادت مصادر محلية في صنعاء باعتقال طاهر السياغي، والد الطفلة جنات، وعدد من أبناء عمه من منطقة الحيمتين، وذلك على خلفية وقفة احتجاجية نظمها السياغي أمام المحكمة للمطالبة بتنفيذ حكم الإعدام بحق المدعو “ابن نجاد” المتهم باغتصاب ابنته.

يأتي هذا الاعتقال بعد تعرض والد الطفلة جنات لضغوطات متكررة من قبل “المشرفين” للتنازل وتوقيع وثيقة تفيد بإبطال حكم الإعدام الصادر بحق المغتصب.

وقد أثارت قضية الطفلة جنات غضباً واسعاً في الأوساط اليمنية، حيث تصاعدت المطالبات الشعبية بضرورة إنزال أقصى العقوبات بحق الجاني.



جناتصنعاء ،اعدم