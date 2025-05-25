شكرا لاهتمامكم بخبر عاجل من الداخلية السعودية: 20 ألف ريال شرط مغادرة هذه الفئات من الوافدين! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - الرئيسية ⁄ شؤون دولية ⁄ عاجل من الداخلية السعودية: 20 ألف ريال شرط مغادرة هذه الفئات من الوافدين!

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن إجراءات صارمة تهدف إلى تنظيم موسم الحج، حيث أكدت أن جميع أنواع تأشيرات الزيارة لا تخوّل حاملها أداء مناسك الحج، باستثناء من يحمل تأشيرة حج رسمية ومعتمدة. تأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز الالتزام بالأنظمة والتعليمات، وضمان سير الموسم وفق التخطيط المُحكم، بما يُحقق أقصى درجات الأمن والسلامة للحجاج.

غرامات مالية مشددة على المخالفين

لمواجهة محاولات الدخول غير النظامي إلى المشاعر المقدسة، فرضت السلطات غرامات تصل إلى 20,000 ريال سعودي على كل من يتم ضبطه داخل مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة خلال الفترة من الأول من شهر ذي القعدة وحتى الرابع عشر من ذي الحجة، وهي المدة الرسمية التي تشهد توافد الحجاج لأداء المناسك.

ترحيل وإبعاد لمدة عشر سنوات للمقيمين المخالفين

إضافةً إلى الغرامات المالية، سيتم ترحيل أي مقيم يُضبط مخالفًا لأنظمة الحج، ومنعه من العودة إلى المملكة لمدة عشر سنوات. تشمل العقوبات أيضًا الأفراد الذين يساهمون في تسهيل دخول غير المصرح لهم أو البقاء في المشاعر المقدسة بطريقة غير نظامية.

التزام كامل بالقوانين لضمان موسم حج منظم وآمن

دعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والمقيمين والزوار إلى الامتثال الصارم للأنظمة والتعليمات الخاصة بالحج، مؤكدة أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحفاظ على النظام العام، وضمان توفير بيئة ملائمة للحجاج تمكنهم من أداء المناسك بأمان وراحة.

كما حثّت الوزارة الجميع على الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو حالات اشتباه بمحاولة أداء الحج دون تصريح، عبر الاتصال بـ: