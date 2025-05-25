شكرا لاهتمامكم بخبر موعد صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 1446 هجريًا ووقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك.. التفاصيل الكاملة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - مع اقتراب حلول شهر ذي الحجة لعام 1446 هجريًا، يتزايد اهتمام المسلمين حول العالم بالتعرف على موعد بداية صيام العشر الأوائل من الشهر المبارك، الذي يعد من أعظم مواسم الطاعات والقربات إلى الله عز وجل.

وتُعد هذه الأيام فرصة سنوية عظيمة للتقرب إلى الله تعالى بأعمال الخير، من صيام وذكر وصدقة وقيام، إضافة إلى يوم عرفة وأول أيام عيد الأضحى المبارك.

متى يبدأ صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 1446هـ؟

وفقًا للحسابات الفلكية الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن هلال شهر ذي الحجة 1446هـ سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 5:03 صباحًا بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء 27 مايو 2025، الموافق 29 من شهر ذي القعدة، وهو ما يُعرف بـ«يوم الرؤية».

وتشير الحسابات إلى أن الهلال الجديد سيبقى في سماء القاهرة لمدة 47 دقيقة بعد غروب الشمس، وفي مكة المكرمة لمدة 38 دقيقة، مما يُرجح إمكانية رؤية الهلال مساء ذلك اليوم.

وبناءً على ذلك، فمن المتوقع أن تكون غرة شهر ذي الحجة 1446هـ فلكيًا يوم الأربعاء 28 مايو 2025، ليبدأ المسلمون صيام العشر الأوائل من ذي الحجة في هذا اليوم المبارك.

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك لعام 1446هـ

تشير التقديرات الفلكية إلى أن يوم وقفة عرفات لهذا العام سيكون الخميس 5 يونيو 2025، بينما يُصادف أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة 6 يونيو 2025، وفقًا للحسابات الفلكية المعلنة حتى الآن.

جدول الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة 1446هـ

اليوم التاريخ الميلادي التاريخ الهجري (1446هـ) المناسبة الأربعاء 28 مايو 2025 1 ذي الحجة بداية العشر الأوائل من ذي الحجة الخميس 29 مايو 2025 2 ذي الحجة الجمعة 30 مايو 2025 3 ذي الحجة السبت 31 مايو 2025 4 ذي الحجة الأحد 1 يونيو 2025 5 ذي الحجة الإثنين 2 يونيو 2025 6 ذي الحجة الثلاثاء 3 يونيو 2025 7 ذي الحجة الأربعاء 4 يونيو 2025 8 ذي الحجة يوم التروية الخميس 5 يونيو 2025 9 ذي الحجة يوم عرفة الجمعة 6 يونيو 2025 10 ذي الحجة أول أيام عيد الأضحى المبارك

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة

تُعد العشر الأوائل من ذي الحجة من أعظم الأيام عند الله، حيث أقسم الله بها في القرآن الكريم:

“وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ”،

وقد أجمع المفسرون على أن المقصود بهذه الليالي هو العشر الأوائل من ذي الحجة.

كما ورد في الحديث الشريف عن النبي ﷺ:

“ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام”،

قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟

قال: “ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء”.

الأعمال المستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة

يستحب للمسلمين الإكثار من الأعمال الصالحة خلال هذه الأيام المباركة، ومن أبرزها:

✅ الصيام، وخاصة صيام يوم عرفة، حيث قال النبي ﷺ:

“صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده”.

✅ الذكر والتسبيح والتحميد والتهليل.

✅ التكبير المطلق والمقيد.

✅ الصلاة وقيام الليل.

✅ الصدقة.

✅ قراءة القرآن وختمه.

✅ ذبح الأضاحي في عيد الأضحى المبارك.

حكم صيام العشر الأوائل من ذي الحجة

الصيام في هذه الأيام سنة مستحبة، خاصة صيام التسع الأوائل، لما ورد عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت:

“كان رسول الله ﷺ يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر…”

أما صيام يوم عرفة، فهو سنة مؤكدة لغير الحاج، ويعد من أعظم الأعمال التي يُرجى بها تكفير الذنوب.