في هذا الموعد.. وائل الفشني يحيي حفلًا غنائيًا بساقية الصاوي

عدن - ياسمين عبد العظيم - يستعد الفنان وائل الفشني لإحياء أحدث حفلاته الغنائية، بساقية الصاوي، يوم 26 يونيو المقبل، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغنياته القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.

وائل الفشني

آخر أعمال وائل الفشني

يذكر أن شارك وائل الفشني في غناء تتر مسلسل “الحشاشين ” الذي يشارك في بطولته كل من: كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر وآخرين، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

أحدث أعمال وائل الفشني

يذكر أن المطرب وائل الفشني انتهى من تصوير كليب أغنيته الجديدة “دعوة أمي”، والذي أخرجه خالد فهمي، كما تم تصوير الكليب في عدة مواقع مختلفة.