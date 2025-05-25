بيرك باكي أوغلو ينضم رسميًا لمسلسل “ليلى” بدور شريك جيمري بايسال بعد وفاة جيهان

عدن - ياسمين عبد العظيم -

في خطوة مثيرة زادت من ترقب الجمهور، أعلن صُنّاع مسلسل “ليلى” عن انضمام النجم التركي الشاب بيرك باكي أوغلو رسميًا إلى فريق العمل، ليكون الشريك الجديد للنجمة جيمري بايسال، التي تؤدي دور البطولة.

ويأتي انضمام بيرك بعد مرور فترة زمنية داخل أحداث المسلسل، وبعد وفاة شخصية “جيهان” التي شكّلت محورًا عاطفيًا قويًا في القصة، مما يفتح الباب أمام تطورات درامية جديدة وعلاقات إنسانية مختلفة.

المسلسل الذي يُعد من أبرز الأعمال الدرامية التركية خلال الموسم، نجح في جذب اهتمام شريحة واسعة من المشاهدين، ويُتوقع أن يسهم ظهور بيرك في ضخ دماء جديدة في العمل، خاصةً وأنه يمتلك كاريزما لافتة وخبرة مميزة في أدوار الدراما والرومانسية.

وتداول جمهور السوشيال ميديا الخبر بحماس كبير، حيث عبّر كثيرون عن تشوقهم لرؤية الكيمياء الجديدة بين بيرك وجيمري، وسط تساؤلات حول طبيعة العلاقة التي ستربط بين شخصيتيهما، وهل سيتمكن بيرك من ملء فراغ “جيهان” في قلب “ليلى”؟

الجدير بالذكر أن مسلسل “ليلى” يُعرض أسبوعيًا على إحدى القنوات التركية، ويحقق نسب مشاهدة عالية جعلته في صدارة الأعمال المتابعة في تركيا والعالم العربي.