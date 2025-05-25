شكرا لاهتمامكم بخبر رسوم المرافقين 1446 في السعودية: كل التحديثات وأسرار الإعفاءات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية عن تحديثات مهمة تخص رسوم المرافقين لعام 1446 هـ، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتخفيف الأعباء المالية عن المقيمين وتحسين جودة حياتهم. وشملت هذه التحديثات تسهيلات جديدة في آلية الدفع، وإعفاءات لفئات محددة وفق معايير واضحة تماشياً مع رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي للمقيمين.

خطوات سداد رسوم المرافقين عبر منصة أبشر

بات سداد رسوم المرافقين أكثر سهولة بفضل التحديثات التي أُدخلت على منصة أبشر، حيث يمكن إتمام العملية إلكترونيًا باتباع الخطوات التالية:

زيارة منصة أبشر وتسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور.

الدخول إلى تبويب “المدفوعات”.

اختيار “خدمات المقيمين” ثم “رسوم المرافقين”.

إدخال رقم إقامة المرافق أو رقم الهوية.

عرض المبلغ المطلوب للسداد وتفاصيل الفاتورة.

اختيار طريقة الدفع المناسبة (مدى، فيزا، أو الحساب البنكي المباشر).

تأكيد الدفع وطباعة إيصال رسمي للحفظ.

شروط الحصول على الإعفاء من رسوم المرافقين

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن مجموعة من الشروط الواجب توفرها للاستفادة من الإعفاءات الخاصة برسوم المرافقين. وتشمل هذه الشروط ما يلي:

تقديم طلب رسمي عبر منصة أبشر أو من خلال مكاتب الجوازات المعتمدة.

أو من خلال مكاتب الجوازات المعتمدة. إرفاق مستندات تثبت أهلية الإعفاء، مثل تقارير طبية، إثبات إعاقة، أو وثائق تثبت تقدم السن (كبار السن).

تحديث جميع البيانات الشخصية ومعلومات الإقامة على منصة أبشر لضمان دقة المعالجة.

الالتزام بالإجراءات الرسمية والتعليمات التنظيمية المعتمدة من وزارة الداخلية.

الفئات المشمولة بالإعفاءات

تشمل الفئات التي يمكن أن تستفيد من الإعفاءات كل من:

ذوو الاحتياجات الخاصة.

كبار السن الذين تجاوزوا سن 65 عامًا.

المرافقين لأشخاص يعانون من أمراض مزمنة مثبتة بتقارير طبية رسمية.

الأرامل والمطلقات الحاضنات لأطفال.

الآثار الإيجابية للتعديلات على المجتمع المقيم

من المتوقع أن تسهم هذه التعديلات بشكل ملموس في تحسين أوضاع المقيمين داخل المملكة، عبر تحقيق عدة فوائد رئيسية:

تخفيف الضغط المالي على الأسر المقيمة، خاصةً تلك ذات الدخل المحدود.

تعزيز الاستقرار الأسري وزيادة قدرة المقيمين على التخطيط لمستقبل أفضل.

تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال زيادة القدرة الشرائية للوافدين.

تحقيق بيئة أكثر إنسانية وعدالة للمرافقين من الفئات المستحقة.

تعزيز التزام المقيمين بالنظام القانوني للإقامة، مما ينعكس إيجاباً على تنظيم سوق العمل.

نصائح مهمة لتفادي الأخطاء في السداد أو طلب الإعفاء

لتفادي المشكلات المحتملة، يُنصح المقيمون باتباع الإرشادات التالية:

عدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة للسداد لتفادي الرسوم الإضافية أو الغرامات.

الاحتفاظ بنسخة إلكترونية وورقية من إيصال الدفع.

التأكد من تحديث بيانات الإقامة عبر منصة أبشر بانتظام.

استشارة الدعم الفني في حال ظهور أي خطأ تقني أثناء عملية الدفع أو الطلب.

تُعد هذه التعديلات جزءًا من سلسلة من الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية لتحسين تجربة المقيمين وتسهيل الإجراءات الحكومية الرقمية في ضوء الرؤية الوطنية 2030 التي تهدف إلى بناء مجتمع مزدهر وشامل.



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