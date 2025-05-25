سيمون توجه رسالة ملهمة من قلب التاريخ: “السعادة تنبع من داخلنا”

عدن - ياسمين عبد العظيم -

في لحظة تأمل مفعمة بالإيمان والجمال، شاركت الفنانة المصرية سيمون متابعيها بصورة جديدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، ظهرت خلالها واقفة أمام جدار أثري يحمل تذكيرًا بأعمال ترميم بدأت عام 2003، في مكان يبدو أنه موقع ديني أو تاريخي يحمل عبق الماضي.

وأرفقت سيمون الصورة برسالة وجدانية مليئة بالتفاؤل والطاقة الإيجابية، جاء فيها:

“حينما تكون روحك جميلة تستطيع أن ترى الكون بأسره جميلًا، فلو تلفّت حولك ونظرت إلى نفسك لرأيت أسرار الفرح ومفاتيح السعادة بيدك، ولكنك غافلٌ عنها…”.

وأكدت الفنانة في كلماتها أن السعادة ليست في ما نملك من أشياء مادية، بل في إدراكنا لقيمتها داخلنا، مشيرة إلى أن الإنسان يفقد السعادة حينما يتجاهلها ويبحث عنها في الخارج، بينما هي كامنة في أعماقه.

سيمون ختمت منشورها بعبارة بليغة: “نحن الذين بإرادتنا نستطيع أن نحيل حياتنا إلى أفراح وبهجة”، وهي دعوة صريحة للتصالح مع الذات والبحث عن النور الداخلي بدلًا من انتظار ظروف مثالية.

وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير مع منشورها، معتبرين أن كلماتها تنم عن نضج فكري وإنساني يعكس صورة الفنانة التي لطالما جمعت بين الفن الهادف والرؤية المتزنة للحياة.

الجدير بالذكر أن سيمون تميزت منذ بداياتها بمسيرة فنية راقية جمعت بين الغناء والتمثيل، وتحرص دائمًا على توظيف صوتها ومواقفها في إيصال رسائل تحمل قيمًا إنسانية وروحية.