ما سر تصدر دينا داش تتصدر تريند جوجل



عدن - ياسمين عبد العظيم - دينا داش تتصدر تريند جوجل بعد إعلانها عن مضاعفات صحية عقب الولادة: “هعمل عملية بكرة.. ادعولي



تصدرت البلوجر والمؤثرة الشهيرة دينا داش محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد كشفها عن تعرضها لمضاعفات صحية خطيرة عقب ولادة طفلها الثاني، ما استدعى دخولها المستشفى منذ يوم الثلاثاء الماضي، وخضوعها لسلسلة من الفحوصات والتحاليل الطبية الدقيقة.

وكشفت دينا، عبر خاصية القصص على حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، عن تطورات حالتها الصحية، حيث طمأنت جمهورها قائلة: «بعد الولادة حصللي شوية مضاعفات، فمن يوم التلات وأنا في المستشفى بعمل شوية تحاليل وبنشوف المشكلة إيه.. هعمل عملية بكرة إن شاء الله أكون كويسة.. لو جيت في بالكم ادعولي».

الرسالة المؤثرة التي وجهتها دينا لجمهورها لاقت تفاعلًا واسعًا، وتصدر اسمها التريند، حيث تسابق محبوها ومتابعوها على منصات السوشيال ميديا للدعاء لها بالسلامة، مشيدين بشجاعتها ومشاركتها الصادقة لتفاصيل تجربتها الصحية في وقت حساس.

وكانت دينا داش قد أعلنت في وقت سابق، وتحديدًا يوم 8 مايو الجاري، عن قدوم طفلها الثاني، حيث نشرت صورًا عبر “إنستجرام” من داخل المستشفى جمعتها بزوجها وابنها الأكبر والمولود الجديد، وظهرت خلالها وسط أجواء عائلية دافئة وهي تحتضن مولودها، وعلقت على الصور قائلة: «مرحبا بكم في عائلتنا الصغيرة، الطفل حسن، اكتملنا الآن».

يُذكر أن دينا داش تعتبر واحدة من أبرز الشخصيات المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وتتميز بتفاعلها المستمر مع جمهورها ومشاركتها لتفاصيل حياتها اليومية بشكل إنساني وجذاب، وهو ما جعلها تحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة، تتابع أخبارها بشغف وتدعمها في جميع مراحل حياتها.

ويترقب الجمهور خلال الساعات المقبلة أي تحديثات حول حالتها الصحية، وسط دعوات بأن تتجاوز هذه الأزمة بسلام وتعود إلى عائلتها ومتابعيها بكامل صحتها.