من بينهم المنبر وحدوتة الأيام الباقية.. أحمد حاتم في السينما بأكثر من وجه

عدن - ياسمين عبد العظيم - أيضًا ينتظر عرض فيلم المنبر، الذي يتناول من خلال تاريخ الأزهر الشريف والعمل من تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد عبد العال ويشارك في العمل كل من أيتن عامر، أحمد فهيم، سامح الصريطي، محمد عادل، عمر السعد وتدور الأحداث حول يتناول الفيلم في إطار تاريخي قصص عدد من مشايخ الأزهر، الذين اعتلوا منبره، وما تعرض له الأزهر في فترة الاحتلال البريطاني، وكيف تصدى لمحاولة السيطرة على قراراته السيادية ……