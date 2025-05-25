في عيد ميلاده… تعرف على أبرز المحطات الإعلامية لـ نيشان

عدن - ياسمين عبد العظيم -

في أجواء ممزوجة بين الاحتفال والتوتر، احتفل الإعلامي اللبناني نيشان بعيد ميلاده الذي يوافق 24 مايو، متمنيًا لنفسه الصحة والسعادة، وموجهًا دعاءً مميزًا لجمهوره عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

نشر نيشان صورة حديثة له وعلق قائلًا:

“في يوم ميلادي، أسألك يا رب أن تملأ قلبي فرحًا وتغمرني حبًا وصحة وإيمانًا وتواضعًا ونجاحًا، وامنح كل من يقرأ هذه الكلمات أضعاف ما أرجوه لنفسي.”

لكن هذه المناسبة الخاصة تأتي في ظل أزمة قانونية لا تزال تلاحق نيشان، حيث أصدرت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية في مطلع مايو الجاري حيثيات حكمها بإدانته بتهمة سب الإعلامية ياسمين عز.

قضت المحكمة بحبس نيشان شهرًا مع الشغل، مع كفالة قدرها 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، وتغريمه 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى تعويض مؤقت لياسمين عز بقيمة 50 ألف جنيه.

الحيثيات أوضحت أن نيشان وجّه عبارات مسيئة لياسمين عز في محفل عام بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما اعتبرته المحكمة جريمة وقعت جزئيًا داخل مصر نتيجة تداول هذه التصريحات عبر المواقع الإلكترونية، ما يجعلها خاضعة للقضاء المصري وفقًا للمادة 2 من قانون العقوبات.

ورغم دفاع نيشان بعدم اختصاص المحكمة المصرية بالنظر في الواقعة لصدور حكم سابق في الإمارات، رأت المحكمة أن الجريمة ارتكبت في إقليميْن ما يمنح كلًا منهما الحق في محاكمة الفعل.

يأتي هذا التطور القانوني في وقت يفضل فيه نيشان التركيز على الجانب الروحي والإنساني من حياته، كما أظهر في منشوره الأخير، تاركًا للجمهور أن يوازن بين صورته الإعلامية وموقفه القانوني.