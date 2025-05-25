تشغيل تجريبي لمركز العزيمة بأسوان لعلاج الإدمان وتأهيل مجاني

عدن - ياسمين عبد العظيم - تابع الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أعمال التشغيل التجريبي لمركز العزيمة الجديد بمدينة أسوان الجديدة، والذي تم إنشاؤه بالتعاون مع كلية الطب بجامعة أسوان، تمهيدًا لافتتاحه الرسمي خلال الفترة المقبلة.

وأكد “عثمان” أن المركز يستهدف تقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية لما يقرب من 3 آلاف مريض سنويًا، من خلال العيادات الخارجية وخدمة الحجز الداخلي، لأبناء محافظة أسوان والمحافظات المجاورة، مشيرًا إلى أن جميع الخدمات تقدم مجانا وبسرية تامة ووفقًا للمعايير الدولية.

مرافق متكاملة لإعادة التأهيل والدمج المجتمعي

ويضم المركز عيادات خارجية وصالات للألعاب الرياضية، ومسرحًا، ومكتبة، وقاعات تدريب، وأنشطة فنية ورياضية، بالإضافة إلى ورش لتدريب المتعافين على الحرف التي يحتاجها سوق العمل، ضمن خطة متكاملة لإعادة دمجهم في المجتمع وتحقيق التمكين الاقتصادي لهم.

وأوضح “عثمان” أن الخط الساخن للصندوق (16023) تلقى خلال أول 9 أشهر من العام الماضي نحو 2000 اتصال من محافظتي أسوان والأقصر لطلب العلاج، مما يعكس الحاجة الماسة لوجود مركز علاجي في المنطقة.

خدمات علاجية مجانية 3 أيام أسبوعيًا

ويستقبل المركز مرضى الإدمان في العيادات الخارجية أيام السبت والاثنين والخميس من كل أسبوع، ويوفر جميع خدمات العلاج والتأهيل دون أي مقابل مادي، ما يشمل سحب السموم، الدعم النفسي، التأهيل الاجتماعي، وفصول محو الأمية.

خدمات موسعة في 19 محافظة

جدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يوفر خدماته العلاجية حاليًا من خلال 34 مركزًا علاجيًا في 19 محافظة، بعدما كان عددها لا يتجاوز 12 مركزًا في 7 محافظات فقط عام 2014. وتشمل خدمات المراكز، إلى جانب العلاج، برامج التمكين الاقتصادي، وقروضًا صغيرة للمتعافين بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، في إطار خطة الصندوق للارتقاء بجودة حياة المتعافين بعد العلاج.

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