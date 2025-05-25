طلاب الصف الثاني الثانوي بالدقهلية يؤدون امتحان الفيزياء والتاريخ اليوم

عدن - ياسمين عبد العظيم - يواصل طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي بمحافظة الدقهلية، البالغ عددهم 73،947 طالبًا وطالبة، أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2025 في مدارس المحافظة.

حيث يؤدون اليوم الأحد امتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، مدة كل منهما ساعتان.

ويؤدون يوم الاثنين امتحاني الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية، مدة كل منهما ساعتان أيضًا.

أما يوم الثلاثاء، فيؤدي طلاب الشعبة العلمية امتحان الأحياء وطلاب الشعبة الأدبية امتحان علم النفس، إضافة إلى امتحان الرياضة التطبيقية للشعبة العلمية، وتستمر مدة كل امتحان ساعتين.

يُذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي بدأت يوم 17 مايو، وتستمر حتى 27 مايو.

وفي إطار الاستعدادات، وجه اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بإنهاء كافة التجهيزات بلجان الامتحانات، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لضمان بيئة مناسبة لأداء الطلاب للامتحانات بنزاهة وشفافية.

من جانبه، أكد المهندس محمد الرشيدي، وكيل أول تعليم الدقهلية، وجود تنسيق كامل مع الأجهزة المعنية والإدارات التعليمية بالمحافظة لتنفيذ توجيهات المحافظ وضمان سير الامتحانات بشكل منظم وآمن.