تعليم مطروح يكرم المنشاوي بمناسبة بلوغه سن المعاش

عدن - ياسمين عبد العظيم - نظمت إدارة مطروح التعليمية إحتفالية مبهرة وسط حضور حاشد بالنادي الاجتماعي لتكريم مجدي المنشاوي مدير عام الإدارة لبلوغه سن الكمال وذلك برعاية وحضور نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم وإسماعيل جاتو وكيل المديرية وإيهاب أنور مدير عام التعليم العام ومحمد العبد مدير عام الشئون التنفيذية ومفتاح الجراري نقيب المعلمين والحاج فتحي بوعبيسي نائب رئيس مجلس أمناء المحافظة ورئيس مجلس أمناء إدارة النجيلة وجمع غفير من العاملين بديوان عام المديرية وإدارة مطروح وموجهي عموم المواد الدراسية والأنشطة ومديري ووكلاء المدارس.

بدأت الإحتفالية الغير مسبوقة بالسلام الوطني اتبعها آيات بينات من الذكر الحكيم ثم فقرات فنية موسيقية واغاني وطنية قدمها ببراعة وإتقان فريق كورال المديرية تحت إشراف إيناس رمزي موجه عام التربية الموسيقية نالت تصفيقات الإعجاب والإشادة من السادة الحضور وسط أجواء مفعمة بالحيوية والفرحة والتفاؤل ثم عرض توضيحي عبر شاشة النادي الاجتماعي لمسيرة المنشاوي الشخصية والمهنية بالحقل التربوي علي مدار ثمانية وثلاثين عاما.

وقامت مدير المديرية بتكريم مدير عام إدارة مطروح التعليمية مؤكدة في كلمتها الموجزة خلال الحفل أن مجدي المنشاوي قامة علمية مؤثرة قدمت لتعليم مطروح خدمات جليلة وقيمة متميزة مشيرة أنه يعد رمزا صادقًا للإرادة والعزيمة القوية وشخصية إنسانية مهنية تتسم بالحكمة ودماثة الخلق والتواضع والإخلاص في العمل.

وأعربت وكيل الوزارة عن تقدير المنظومة التعليمية بمطروح لمجهودات المنشاوي مقدمة له أرق التحايا وصادق الإعتزاز وجل التقدير لذلك الرجل الذي أفني حياته في سبيل العلم والتعليم ولرفعة المنظومة المؤسسية التربوية بالمحافظة معلما لمادة اللغة الإنجليزية بعدة صروح تعليمية شامخة بالمحافظة توجت بتوليه قيادة إدارة مطروح والذي كان خير تتويج ومسك الختام وأفضل تكليل لشخصية محترمة نالت الاحترام والحب والتقدير من الجميع.