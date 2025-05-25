تغييرات في وضع دياز تفتح الطريق أمام برشلونة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- تشير عدة تقارير بأن برشلونة يهتم بالتعاقد مع لويس دياز لاعب ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

البارسا مهتم بدياز منذ أشهر ويعجب المدرب هانسي فليك بأسلوبه السريع والمباشر وخبرته الاوروبية ، لكن السعر المرتفع والجمود في ليفربول اعاقا الصفقة سابقا.

ليفربول حاليا يقترب من ضم فلوريان فيرتز مما يعني تكدس في خط الهجوم ، وهو ما يغير وضع اللاعب الكولومبي ويجعل استمرار مهددا خاصة مع توقف مفاوضات تجديد عقده.

اللاعب الكولومبي يرحب بفكرة الانضمام الى برشلونة ، في حين ينتظر النادي الكتالوني اعلان انتقال فيرتز رسميا لبدء المفاوضات .

السعر المبدئي للصفقة كان 85 مليون يورو ، لكن في ظل التغيرات الحاصلة ، من المتوقع ان يتم تخفيضه.