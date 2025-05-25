شكرا لاهتمامكم بخبر مأساة في البحر: وفاة شاب يمني خلال رحلة هجرة محفوفة بالمخاطر إلى إيطاليا..الاسم والصورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - الرئيسية ⁄ شؤون محلية ⁄ مأساة في البحر: وفاة شاب يمني خلال رحلة هجرة محفوفة بالمخاطر إلى إيطاليا..الاسم والصورة

توفي شاب يمني يُدعى علي إسماعيل علوه، من أبناء قرية منزل جوزة بمديرية ريف إب وسط اليمن، غرقًا في مياه البحر الأبيض المتوسط، خلال محاولته الهجرة بطريقة غير نظامية إلى إيطاليا، أواخر أبريل الماضي.

وأفادت مصادر محلية وإعلامية أن علوه كان ضمن مجموعة من المهاجرين اليمنيين الذين أبحروا يوم 26 أبريل 2025 في رحلة محفوفة بالمخاطر عبر سواحل شمال إفريقيا باتجاه أوروبا. وتُعد هذه الرحلة واحدة من عشرات المحاولات التي يلجأ إليها يمنيون يائسون للهروب من ظروف الحرب والانهيار الاقتصادي في بلادهم.

وأوضحت المصادر أن علوه يُعد واحدًا من أربعة يمنيين فُقدوا أثناء الرحلة، وهم:

عبدالله صالح السعدي

إبراهيم عبدالسلام البطاطي

عزالدين طاهر الصلاحي

علي إسماعيل علوه

وقد أكدت مصادر متطابقة العثور على جثتين يُرجّح أنهما ليمنيين، فيما لا تزال عمليات البحث جارية لتحديد هوية الضحايا والمفقودين.

من جهتها، أعلنت السفارة اليمنية في تونس أنها تواصلت مع السلطات المختصة هناك للاستفسار عن مصير المفقودين، وتقديم الدعم اللازم لعائلاتهم.

وتسلط هذه الحادثة الضوء على تصاعد ظاهرة الهجرة غير النظامية بين الشباب اليمنيين، في ظل انسداد الأفق السياسي والاقتصادي وتدهور الأوضاع المعيشية في البلاد.



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