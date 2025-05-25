عدن - ياسمين عبد العظيم - أكد أحمد حسام “ميدو”، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، أن المشهد العبثي لرابطة الأندية لا يليق بالكرة المصرية، مشددا على أن تأجيل القرارات وضع الزمالك وبيراميدز تحت ضغط خلال المباريات الماضية.

ميدو: المشهد العبثي لـ رابطة الأندية لا يليق بـ الكرة المصرية

وقال ميدو في تصريحات لبرنامج “زملكاوي” مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: “في أي بلد بالعالم تكون رابطة الأندية على مسافة واحدة بين جميع الأندية ودورها تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، ومع احترامي لهم لا أجد أى دور لرابطة الأندية على الاطلاق”.

وأضاف: “لا أرى وجود نية لتطوير كرة القدم في مصر بسبب ما تفعله رابطة الأندية، والزمالك يستطيع الحفاظ على حقوقه مهما حاول البعض العبث باللوائح”.