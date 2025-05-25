إنجاز طبي مشرف: يمنية تتقلد منصبًا قياديًا في أحد أكبر مستشفيات ألمانيا

عدن - ياسمين عبد العظيم - تولت طبيبة يمنية، منصبًا مرموقًا، في أحد مستشفيات مقاطعة لاندزهوت بمحافظة بفاريا الألمانية، اعتبارًا من الأول من مايو 2025.

وقالت وسائل إعلام محلية ألمانية، إن الدكتورة اليمنية، غدير الحشيشي، خريجة شبكة مستشفيات LAKUMED، تولت منصب رئيسة مركز طب النوم (SMZ) المجهز بمختبر متكامل في مستشفى لاندشوت-آختهورف الألماني، بدءًا من الأول من مايو الجاري.

وتعد الدكتورة الحشيشي، المتخصصة في الطب الباطني والحاصلة على مؤهل إضافي في طب النوم منذ عام 2011، عضوًا بارزًا في فريق قسم الطب الباطني الأول بالمستشفى، وفق تقرير تداولته الصحافة الألمانية، وأعاد نشره والدها الإعلامي علي صلاح أحمد.

ويضيف التقرير، أن الطبيبة الحشيشي، التي بدأت دراسة الطب في عام 2002 بجامعة ميونيخ التقنية، تدرجت على مدار 14 عامًا، بثبات في مسيرتها المهنية من طبيبة مقيمة وصولًا إلى منصب رئيسة مركز طب النوم، وقد حظيت بإعجاب وتقدير المرضى والزملاء على حد سواء بفضل خبرتها وتفانيها في العمل.

وقد بدأ اهتمام الدكتورة غدير الحشيشي بمجال طب النوم، الذي أصبح تخصصها الرئيسي، منذ انضمامها إلى مجموعة LAKUMED. وعن ذلك تقول: “تأثير النوم الجيد – وبالتالي عملنا التشخيصي – على جودة حياة المرضى أثار اهتمامي منذ البداية”، موضحة بذلك دوافع التزامها بالعمل في مركز طب النوم.

وتركز الدكتورة الحشيشي في عملها بشكل أساسي على إجراء التشخيصات الدقيقة في مختبر النوم، وتقديم الاستشارات المتخصصة بشأن اضطرابات الأرق، وعلاج حالات انقطاع النفس أثناء النوم، وذلك على صعيدي العيادات الخارجية والمرضى الداخليين. وقد ساهمت بجهودها المتميزة بشكل كبير في حصول مركز طب النوم المزود بمختبر النوم على الشهادات والاعتمادات الهامة.

وفي هذا السياق، أعربت الأستاذة الدكتورة جوليندا ميهيلي، رئيسة قسم الطب الباطني الأول في مستشفى لاندشوت-آختهورف، عن إعجابها بالدكتورة الحشيشي وأكدت على الأهمية الخاصة التي يمثلها تخصص أمراض الجهاز التنفسي وطب النوم في المستشفى. وأشارت إلى فخرهم بإعادة اعتماد المركز من قبل الجمعية الألمانية لأبحاث النوم وطب النوم، مما يثبت جودة العمل الذي تقدمه الدكتورة الحشيشي وفريقها.

من جانبه، صرح ياكوب فوكس، الرئيس التنفيذي لشبكة عيادات LAKUMED: “يسعدنا بشكل خاص أن تتولى الدكتورة غدير الحشيشي، وهي عضو موثوق وذو خبرة طويلة في عائلة LAKUMED، إدارة مركز طب النوم. إن مسيرتها المهنية تدعم كلاً من إمكانيات التطوير المهني المستمر والجودة التعليمية العالية ضمن LAKUMED”، مؤكدًا على ثقته الكاملة في تعيينها في هذا المنصب القيادي الجديد. واختتم حديثه بالتأكيد على أن النوم الجيد ليس مجرد رفاهية، بل هو أساس جودة حياة المرضى وشرط أساسي للأداء البدني والعقلي، والتجدد، وتعزيز مناعة الجسم، وفق التقرير.



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