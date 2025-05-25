“لن اتخلى عنه”.. مدرب كرواتيا يؤكد استمرار مودريتش مع المنتخب

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- تواجد زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا في ملعب السانتياغو برنابيو مساء امس السبت لحضور حفل وداع لوكا مودريتش نجم ريال مدريد.

داليتش صرح بعد انتهاء حفل وداع مودريتش قائلا: “كان شرف وامتياز لي حضور هذا الحدث ، و وداع صاحب أكبر عدد من الالقاب في تاريخ ريال مدريد ..مودريتش”.

“أمر رائع ومذهل ، يوم مليء بالعواطف والتوتر ، فكل وداع صعب ، لكن عندما تختبر هذا الحب وهذه المشاعر ، يكون الامر لا يصدق”.

“لن اتخلى أبدا عن لوكا مودريتش ، مهما بلغ من العمر، لكن هذه هي سياسة ريال مدريد ، تذكروا أن كاسياس أو راؤول أو سيرجيو راموس رحلوا عن هذا النادي بطريقة أسوأ بكثير من لوكا “.

“انه حقا لاعب ذو قيمة وشخصية رائعة، يساعد اللاعبين الشباب ، ولن اتخلى عنه ابدا”.

“متأكد أن لوكا سيواصل اللعب مع المنتخب الوطني ، وأعتقد أن هدفه هو كأس العالم تماما كما هو هدفنا جميعا”.