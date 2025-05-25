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تولي جون إدوارد تعاقدات الزمالك إضافة كبيرة

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تولي جون إدوارد تعاقدات الزمالك إضافة كبيرة

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عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف كريم حسن شحاتة مقدم برنامج كورة كل يوم على قناة الحياة، عن مدير التعاقدات الجديد بنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

كريم شحاتة: تولي جون إدوارد تعاقدات الزمالك إضافة كبيرة

كشف كريم حسن شحاتة مقدم برنامج كورة كل يوم على قناة الحياة، عن مدير التعاقدات الجديد بنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وقال كريم شحاتة عبر برنامجه: “جون إدوارد سيكون مدير التعاقدات خلال الفترة المقبلة بنادي الزمااك”.

وتابع: “جون يملك خبرة كبيرة في مجال التعاقدات والصفقات بشكل كبير، وسيكون إضافة ومكسب كبيران للنادي في الفترة المقبلة”.

وقال كريم شحاتة عبر برنامجه: “جون إدوارد سيكون مدير التعاقدات خلال الفترة المقبلة بنادي الزمااك”.

وتابع: “جون يملك خبرة كبيرة في مجال التعاقدات والصفقات بشكل كبير، وسيكون إضافة ومكسب كبيران للنادي في الفترة المقبلة”.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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