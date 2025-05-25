الدور عليه… صورة حزينة لكارفخال في اعتزال مودريتش!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- شهد ملعب سانتياغو برنابيو لحظة مؤثرة وداعية لمودريتش وأنشيلوتي، حيث لعب الكرواتي مباراته الأخيرة أمام جماهير ريال مدريد، بينما أعلن المدرب الإيطالي الرحيل عن تدريب الفريق.

ووسط دموع الجماهير ورئيس النادي فلورنتينو بيريز، ظهر الظهير داني كارفخال في لقطة حزينة، وهو يستعد لخوض مشواره الأخير مع الفريق بعد فترة تعافيه من الإصابة.

ورغم ارتباطه مع ريال مدريد بعقده الحالي، يبدو أن كارفخال يتخيل اللحظة التي سيودع فيها هو الآخر ريال مدريد، مع تأكيد النادي على حرصه على عودته بأفضل حالة للمشاركة في المشروع الجديد تحت قيادة تشابي ألونسو، في منافسة قوية مع ترينت ألكسندر-أرنولد.