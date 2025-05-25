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سيتم بناء «برج» بجوار الملاعب داخل الزمالك..وسنقوم بتعيين مدير مالي

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سيتم بناء «برج» بجوار الملاعب داخل الزمالك..وسنقوم بتعيين مدير مالي

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عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف أحمد حسام “ميدو”، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، عن إجراء تغييرات في الأمور المالية داخل القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

ميدو: سيتم بناء «برج» بجوار الملاعب داخل الزمالك..وسنقوم بتعيين مدير مالي

وقال ميدو في تصريحات لبرنامج “زملكاوي” مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: “سنقوم بتعيين مدير مالي خاص لقطاع كرة القدم، وسيتم بناء برج بجوار الملاعب لوضع كاميرات لتصوير التدريبات وتحليل أداء اللاعبين، هناك توافق كامل بين لجنة التخطيط ومجلس الإدارة”.

وأضاف: “يجب علينا جميعا كأبناء نادي الزمالك أن نسانده في هذا التوقيت لكي نعبر هذه المرحلة التي ستشهد عدة تغييرات في أمور كثيرة”.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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