عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف أحمد حسام “ميدو”، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، عن إجراء تغييرات في الأمور المالية داخل القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

ميدو: سيتم بناء «برج» بجوار الملاعب داخل الزمالك..وسنقوم بتعيين مدير مالي

وقال ميدو في تصريحات لبرنامج “زملكاوي” مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: “سنقوم بتعيين مدير مالي خاص لقطاع كرة القدم، وسيتم بناء برج بجوار الملاعب لوضع كاميرات لتصوير التدريبات وتحليل أداء اللاعبين، هناك توافق كامل بين لجنة التخطيط ومجلس الإدارة”.

وأضاف: “يجب علينا جميعا كأبناء نادي الزمالك أن نسانده في هذا التوقيت لكي نعبر هذه المرحلة التي ستشهد عدة تغييرات في أمور كثيرة”.