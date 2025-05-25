الاتحاد يستعيد الشهري قبل مواجهة ضمك

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشفت تقارير صحفية، عن جاهزية صالح الشهري، مهاجم الاتحاد، للمشاركة في مواجهة ضمك، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

التدريبات الجماعية شهدت مشاركة اللاعب بشكل كامل، بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها، ليصبح جاهزًا للظهور في المباراة المرتقبة.

الشهري كان يعاني من تمزق عضلي، جعلته يغيب عن المشاركة مع العميد في مبارياته الأخيرة، قبل أن يتعافى ويعود مجددًا للتدريبات استعدادًا للمرحلة المقبلة.