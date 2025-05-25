شكرا لاهتمامكم بخبر أسفر عن إصابة شخصين.. مصدر أمني يكشف تفاصيل حادث انفجار أنبوبة بوتجاز بالمنيا| بث مباشر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شهدت مدينة المنيا منذ قليل، انفجار أسطوانة بوتاجاز نتيجة تسرب غاز، ما أسفر عن إصابة شخصين أمام نادي الشرطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مصدر أمني يكشف تفاصيل حادث انفجار المنيا

وأكد المصدر الأمني، أنه في نحو الساعة 9.27 مساء اليوم 24 مايو الجاري، تبلغ من شهود عيان أنه في أثناء سير شخصين بشارع كورنيش النيل بدائرة قسم شرطة أول المنيا أحدهما يحمل كيس بداخله أنبوبة بوتاجاز صغيرة إلا أن الأنبوبة انفجرت ما أدى إلى إصابة حاملها بتهتك شديد باليد ومناطق متفرقة بالجسد.

وأشار المصدر، إلى أن الشخص المرافق لحامل الأنبوبة أصيب بإصابات متوسطة دون حدوث أي إصابات أو تلفيات أخرى، وتم نقلهما إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية واستكمال الفحص والتحري.

وتعود تفاصيل الواقعة، لتلقي الأجهزة الأمنية في المنيا بقيادة اللواء مجدي سالم، مدير الأمن، إخطارًا من الجهات المعنية يتضمن انفجار أسطوانة بوتاجاز أمام نادي الشرطة بمدينة المنيا، وأسفر الحادث عن وقوع ضحايا ومصابين، وأخطرت جهات التحقيق وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.