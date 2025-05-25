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شكرا لاهتمامكم بخبر باريس سان جيرمان بطلا لكأس فرنسا بالفوز على ريمس والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – حقق باريس سان جيرمان لقب كأس فرنسا بعد انتصاره على ريمس بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية.
ملخص المباراة:
سجل هدف اللقاء الأول اللاعب برادلي باركولا لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 16.
سجل هدف اللقاء الثاني اللاعب برادلي باركولا لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 19.
سجل هدف اللقاء الثالث اللاعب أشرف حكيمي لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 43.
إحصائيات المباراة: