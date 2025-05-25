سجل هدف اللقاء الأول اللاعب برادلي باركولا لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 16.

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – حقق باريس سان جيرمان لقب كأس فرنسا بعد انتصاره على ريمس بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية.

شكرا لاهتمامكم بخبر باريس سان جيرمان بطلا لكأس فرنسا بالفوز على ريمس والان مع التفاصيل

امير السيد

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