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باريس سان جيرمان بطلا لكأس فرنسا بالفوز على ريمس

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  • باريس سان جيرمان بطلا لكأس فرنسا بالفوز على ريمس 1/3
  • باريس سان جيرمان بطلا لكأس فرنسا بالفوز على ريمس 2/3
  • باريس سان جيرمان بطلا لكأس فرنسا بالفوز على ريمس 3/3

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – حقق باريس سان جيرمان لقب كأس فرنسا بعد انتصاره على ريمس بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية.

ملخص المباراة:

سجل هدف اللقاء الأول اللاعب برادلي باركولا لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 16.

سجل هدف اللقاء الثاني اللاعب برادلي باركولا لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 19.

سجل هدف اللقاء الثالث اللاعب أشرف حكيمي لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 43.

إحصائيات المباراة:

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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