عدن - ياسمين عبد العظيم - أبدى أيمن الرمادي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب بتروجت، اليوم السبت في مسابقة الدوري الممتاز.

أول تعليق من أيمن الرمادي بعد فوز الزمالك على بتروجت

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “كنا بحاجة إلى تحقيق الفوز لاكتساب الثقة بعد فترة من التعثر”.

وأضاف أيمن الرمادي: “سعيد بالمستوى الذي قدمه اللاعبون الشباب، فهم عناصر واعدة، وقادرون على تقديم مستويات فنية أفضل خلال الفترات المقبلة”.

وشدد على أنه بدأ في وضع أسلوب لعب واضح يهدف إلى استعادة الكرة الجميلة التي يتميز بها نادي الزمالك، قائلًا: “سترون الأفضل في الفترة المقبلة”.

ونفى المدير الفني ما تردد مؤخرًا بشأن وجود أزمة له في النادي، مؤكدًا أن المشاكل أمر طبيعي في جميع الفرق الكبرى، ولكن بعض الأشخاص يستغلون الاختلاف في وجهات النظر لصناعة أزمات غير حقيقية ولا أساس لها من الصحة.

وأضاف أيمن الرمادي قائلًا: “بطبيعتي أفضل توفير كل الأدوات اللازمة للاعبين قبل بدء العمل، وهذا حقهم، ولا توجد أي أزمة في ذلك، لكن البعض يحاول تضخيم الأمور وافتعال الأزمات”.

وأكد المدير الفني أنه لا يتأثر بما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه لا يتابعها بطبيعة شخصيته، كما أنه اعتاد العمل تحت الضغط.

وبشأن مشاركة عبد الله السعيد، رغم غيابه عن معسكر الفريق في الإسماعيلية، أوضح الرمادي أن غياب اللاعب كان بسبب شعوره بآلام عضلية، وليس له علاقة بملف تجديد عقده، كما تردد.

وشدد قائلًا: “عبد الله السعيد من أفضل اللاعبين فنيًا وأخلاقيًا، وكان ملتزمًا بأداء تدريباته كاملة، وإذا كان انضم لمعسكر الإسماعيلية، لكان خضع لتدريبات منفردة، ومن غير المنصف عدم الاعتماد عليه”.

واختتم أيمن الرمادي تصريحاته قائلًا: “أتمنى حصد لقب كأس مصر مع الزمالك، فهو أقل ما يمكن تقديمه لجماهير النادي العظيمة التي تستحق الفرحة”.

وفاز فريق الزمالك على نظيره بتروجت بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الكلية الحربية في إطار مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 44 نقطة.