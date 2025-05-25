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شكرا لاهتمامكم بخبر عدد القاب ماركينيوس مع باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أحرز باريس سان جيرمان لقب كأس فرنسا للمرة السادسة عشر في تاريخه بعد الفوز على ريمس 3-0 ،مساء السبت ، في نهائي البطولة.
ماركينيوس قائد باريس سان جيرمان وصل للقب رقم 33 مع الفريق الباريسي حتى الآن ، وسيدخل البرازيلي تاريخ النادي الاسبوع المقبل اذا توج بي اس جي بلقب دوري ابطال اوروبا.
بطولات ماركينيوس مع باريس سان جيرمان:
10 الدوري الفرنسي
9 كأس السوبر
8 كأس فرنسا
6كأس الرابطة .