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عدد القاب ماركينيوس مع باريس سان جيرمان

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  • عدد القاب ماركينيوس مع باريس سان جيرمان 1/2
  • عدد القاب ماركينيوس مع باريس سان جيرمان 2/2

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أحرز باريس سان جيرمان لقب كأس فرنسا للمرة السادسة عشر في تاريخه بعد الفوز على ريمس 3-0 ،مساء السبت ، في نهائي البطولة.

ماركينيوس قائد باريس سان جيرمان وصل للقب رقم 33 مع الفريق الباريسي حتى الآن ، وسيدخل البرازيلي تاريخ النادي الاسبوع المقبل اذا توج بي اس جي بلقب دوري ابطال اوروبا.

بطولات ماركينيوس مع باريس سان جيرمان:

10 الدوري الفرنسي

9 كأس السوبر

8 كأس فرنسا

6كأس الرابطة .

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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