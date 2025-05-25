عدد القاب ماركينيوس مع باريس سان جيرمان

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أحرز باريس سان جيرمان لقب كأس فرنسا للمرة السادسة عشر في تاريخه بعد الفوز على ريمس 3-0 ،مساء السبت ، في نهائي البطولة.

ماركينيوس قائد باريس سان جيرمان وصل للقب رقم 33 مع الفريق الباريسي حتى الآن ، وسيدخل البرازيلي تاريخ النادي الاسبوع المقبل اذا توج بي اس جي بلقب دوري ابطال اوروبا.

بطولات ماركينيوس مع باريس سان جيرمان:

10 الدوري الفرنسي

9 كأس السوبر

8 كأس فرنسا

6كأس الرابطة .