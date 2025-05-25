شكرا لاهتمامكم بخبر عدن تحارب حمى الضنك تعرف على طرق الوقايه منه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - بكل آسف وحزن ونحن نتابع باهتمام بالغ معاناه المواطنين في عدن ، خصوصاً مع انتشار الحميات أهمها فيروس حمى الضنك ، ونحن معهم بقلوبنا واقلامنا .. وهذا أقل واجب نستطيع تقديمه لنساهم معاً بنشر الوعي الوقائي بين أوساط المجتمع.

(الوقاية من حمى الضنك)

أهم الخطوات المتبعه علينا تجنب لسعات بعوض Aedes aegypti الناقل للفيروس ، خصوصاً في المناطق الموبوءة ، ويجب اتباع أهم طرق الوقاية :

1. الحماية الشخصية :

ارتداء الملابس التي تغطي أكبر قدر ممكن من الجسم مثل أكمام طويلة ، بناطيل.

استخدام طارد الحشرات على الجلد المكشوف ، مثل DEET أو Picaridin.

النوم تحت ناموسيات ، خاصة في أوقات النهار ، حيث أن البعوض الناقل ينشط نهاراً.

استخدم مراوح أو مكيفات ، فهي تقلل من نشاط البعوض.

2. التحكم في أماكن تكاثر البعوض :

تخلّص من أي مياه راكدة في أوعية ، إطارات سيارات ، نباتات ، خزانات مكشوفة ، إلخ.

غطّ خزانات المياه بإحكام.

نظّف المزاريب وأي مكان يمكن أن يجمع مياه المطر.

غيّر ماء أوعية الحيوانات الأليفة والنباتات بانتظام.

3. التوعية المجتمعية :

شارك في حملات رش البعوض وتنظيف الأحياء.

تواصل مع الجهات الصحية في حال ظهور أعراض أو انتشار الحمى في منطقتك.

4. التطعيم في بعض الدول فقط :

يوجد لقاح يُدعى Dengvaxia ، لكنه محدود الاستخدام ويُعطى فقط في حالات خاصة بعد اختبارات معينة ، وغير متوفر على نطاق واسع.

(تأثيرها على الجسم)

حمى الضنك يسببها فيروس Dengue virus الذي ينتقل عبر لسعة بعوض Aedes aegypti. عندما يصيب الجسم ، يسبب مجموعة من التأثيرات تتراوح من أعراض خفيفة إلى مضاعفات خطيرة ، واليكم ما تسببه في الجسم :

أولاً : الأعراض الشائعة ، تبدأ من 4 – 10 أيام بعد اللسعة.

1. ارتفاع شديد في الحرارة قد تصل إلى 40°C.

2. ألم شديد في العضلات والمفاصل ، يسمى أحياناً حمى تكسير العظام.

3. صداع شديد خلف العينين.

4. طفح جلدي يظهر بعد أيام من الحمى.

5. غثيان وقيء.

6. تعب شديد وضعف عام.

ثانياً : الحالات الشديدة ، حمى الضنك النزفية أو متلازمة الصدمة.

إذا تطورت الحالة ، قد تؤدي إلى :

1. نزيف داخلي أو خارجي نزيف لثة ، كدمات ، دم في البول أو البراز.

2. هبوط في الصفائح الدموية platelets ، ما يزيد خطر النزيف.

3. تسرب البلازما من الأوعية الدموية ، مما يؤدي إلى انخفاض حاد في ضغط الدم ، صدمة.

تورم في البطن أو الرئتين.

4. تلف في الكبد أو القلب أو الدماغ في الحالات النادرة.

ثالثاً : ما يحدث داخل الجسم ، مبسط :

الفيروس يدخل إلى خلايا الدم البيضاء ويتكاثر.

ينشط الجهاز المناعي بقوة ، مما يسبب التهاباً واسعاً.

في بعض الحالات ، يحصل تسرب للأوعية الدموية ، ونقص في السوائل ، ومشاكل تخثر.

(كيف يتم علاجها)

لايوجد علاج فيروسي مباشر لحمى الضنك حتى الآن ، لكن العلاج يركّز على :

أولاً : علاج الأعراض ، دعم الجسم حتى يتعافى.

1. الراحة التامة

يجب على المريض أن يرتاح جيدًا لأن الجسم في حالة مجهود كبير لمحاربة الفيروس.

2. تعويض السوائل بسبب فقدان السوائل من الحمى والقيء أو حتى تسرب البلازما ، من الضروري شرب كميات كبيرة من الماء ، العصائر الطبيعية ، ORS محاليل معالجة الجفاف.

في الحالات الشديدة : تعويض السوائل عن طريق المحاليل الوريدية.

3. تخفيض الحرارة ، وتخفيف الألم ويُستخدم علاج الباراسيتامول Panadol لتخفيض الحرارة وتسكين الألم ، ويمنع تماماً استخدام العلاجات التالية : الأسبرين ، الإيبوبروفين ، لأنها قد تزيد من خطر النزيف.

ثانياً : مراقبة دقيقة للمضاعفات ، حيث يجب قياس حرارة المريض ، ومراقبة علامات النزيف أو التعب الشديد ، وفي حالات الشك بوجود حمى الضنك الشديدة يجب متابعة الصفائح الدموية والهيماتوكريت ، وظرورة نقل المريض إلى المستشفى للمتابعة والعلاج السريع.

ثالثاً : متى يكون الوضع خطيراً ؟

عند وجود نزيف من الفم أو الأنف أو البول أو البراز ، ألم شديد في البطن ، قيء مستمر أو دموي ، تعب شديد ودوخة أو إغماء ، برودة في الأطراف أو زرقة الشفاه.

ماهي المواد الغذائيه والسلوكيات التي تزيد مناعة الجسم ، وتساعد في الشفاء السريع من حمى الضنك ؟

تقوية المناعة تلعب دوراً كبيراً في تسريع الشفاء من حمى الضنك ، إليكم أهم الأغذية والسلوكيات التي تعزز المناعة وتساعد الجسم على مقاومة الفيروس :

أولاً : الأغذية التي تعزز المناعة وتسهم في الشفاء

1. الأطعمة الغنية بفيتامين C

تساعد في تقوية المناعة ومقاومة الالتهابات.

أمثلة : البرتقال ، الجوافة ، الكيوي ، الفلفل الأحمر ، الليمون.

2. الأطعمة الغنية بفيتامين A والزنك

تعزز من إنتاج الخلايا المناعية.

أمثلة فيتامين A : الجزر ، البطاطا الحلوة ، المانجو.

أمثلة الزنك : اللحوم ، الحمص ، المكسرات ، بذور القرع.

3. البابايا عصير أو ورق.

أظهرت دراسات أن عصير أوراق البابايا قد يساعد في رفع الصفائح الدموية ، لكن يجب استخدامه بحذر وتحت إشراف طبي.

4. الأطعمة البروتينية سهلة الهضم ، لدعم تجديد خلايا الدم والأنسجة ، أمثلة : البيض المسلوق ، صدور الدجاج ، الزبادي ، العدس.

5. السوائل بكثرة لمنع الجفاف وتعويض السوائل :

الماء ، ماء جوز الهند ، الحساء ، شوربة الدجاج ، ORS.

ثانياً : سلوكيات تسرّع التعافي

1. الراحة التامة : الراحة تسمح للجسم بتوجيه طاقته لمحاربة الفيروس.

2. الابتعاد عن الإجهاد العقلي أو البدني ، حيث أن الضغط النفسي يضعف المناعة ، لذا يجب تقليل التوتر قدر الإمكان.

3. النوم الكافي العميق ، حيث النوم يعيد بناء جهاز المناعة على الأقل 8 – 10 ساعات يومياً.

4. تجنب المشروبات الضارة ، ابتعد عن :

القهوة والكافيين ، لأنها تزيد من فقدان السوائل.

كما أن المشروبات الغازية لا تفيد في تعويض السوائل.

نسأل الله اللطف والعافيه للجميع.

أخوكم/ الصحفي المساعد الطبي

فهد التركي Dr. Med asisstant

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