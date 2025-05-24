تفاصيل توقيع بروتوكول تعاون بين البنك الأهلي وجامعة الأزهر لرقمنة سداد المصروفات الدراسية

عدن - ياسمين عبد العظيم - وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع جامعة الأزهر بهدف رقمنة سداد المصروفات الدراسية وتوفير تثقيف مالي للطلاب، ويأتي هذا التعاون استكمالًا لشراكة سابقة أسفرت عن إطلاق بطاقة ميزة مسبقة الدفع الموحدة كبديل للكارنيه الجامعي، وهو ما يأتي توافقًا مع استراتيجية البنك بشأن التوسع في تطبيق منظومة الشمول المالي من خلال تطوير المنتجات والخدمات المصرفية لتلبية احتياجات كافة شرائح العملاء.