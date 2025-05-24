اخبار الخليج / اخبار اليمن

تفاصيل توقيع بروتوكول تعاون بين البنك الأهلي وجامعة الأزهر لرقمنة سداد المصروفات الدراسية

0 نشر
0 تبليغ

تفاصيل توقيع بروتوكول تعاون بين البنك الأهلي وجامعة الأزهر لرقمنة سداد المصروفات الدراسية

شكرا لاهتمامكم بخبر تفاصيل توقيع بروتوكول تعاون بين البنك وجامعة الأزهر لرقمنة سداد المصروفات الدراسية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع جامعة الأزهر بهدف رقمنة سداد المصروفات الدراسية وتوفير تثقيف مالي للطلاب، ويأتي هذا التعاون استكمالًا لشراكة سابقة أسفرت عن إطلاق بطاقة ميزة مسبقة الدفع الموحدة كبديل للكارنيه الجامعي، وهو ما يأتي توافقًا مع استراتيجية البنك بشأن التوسع في تطبيق منظومة الشمول المالي من خلال تطوير المنتجات والخدمات المصرفية لتلبية احتياجات كافة شرائح العملاء.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

قد تقرأ أيضا