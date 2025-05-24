وداعاً للبنزين التقليدي! تويوتا 2025 تطلق أسطول الهايبرد الجديد: رفاهية لا تضاهى وكفاءة غير مسبوقة!

عدن - ياسمين عبد العظيم - إذا كنت تبحث عن سيارة تجمع بين الفخامة، الاقتصادية في استهلاك الوقود، والتقنيات المتطورة، فإن مجموعة سيارات تويوتا هايبرد سيدان 2025 تستحق اهتمامك.

تُعد تويوتا رائدة في مجال السيارات الهجينة، وتقدم في السوق السعودي تشكيلة واسعة تلبي مختلف الأذواق والميزانيات، وذلك من خلال الموزع المعتمد عبداللطيف جميل للسيارا

تويوتا يارس 2025 هايبرد: الاقتصادية الذكية

تتصدر يارس 2025 الهايبرد قائمة السيارات الاقتصادية بفضل تصميمها العملي واستهلاكها المنخفض للوقود، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للأفراد والعائلات الصغيرة.

أبرز تجهيزات يارس 2025:

شاشة معلومات وترفيه بقياس 7 أو 9 بوصات تدعم Apple CarPlay وBluetooth.

بقياس 7 أو 9 بوصات تدعم Apple CarPlay وBluetooth. عجلة قيادة متعددة الوظائف لسهولة التحكم.

لسهولة التحكم. خاصية الدخول الذكي وتشغيل المحرك بزر في الفئات العليا.

وتشغيل المحرك بزر في الفئات العليا. نظام صوتي يضم 4 أو 6 سماعات.

يضم 4 أو 6 سماعات. نظام تكييف يدوي أو أوتوماتيكي مع فتحات خلفية.

أسعار تويوتا يارس 2025 هايبرد (شاملة ضريبة القيمة المضافة):

فئة Y ستاندرد: 63,135 ريال سعودي

فئة Y بلس نص فل: 69,345 ريال سعودي

فئة YX فل كامل: 75,670 ريال سعودي

تويوتا كورولا 2025 هايبرد: الأيقونة الموثوقة

تواصل كورولا 2025 الهايبرد ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر السيارات مبيعًا عالميًا بفضل موثوقيتها العالية وسعرها المتوازن وتجهيزاتها العملية.

أبرز تجهيزات تويوتا كورولا 2025:

جنوط ألمنيوم بقياس 17 بوصة.

بقياس 17 بوصة. مصابيح ضباب وإضاءة نهارية LED.

LED. جناح خلفي و فتحة سقف كهربائية .

و . نظام دخول ذكي وشاشة عدادات رقمية 12.3 بوصة.

وشاشة عدادات رقمية 12.3 بوصة. شاشة ترفيهية وسطية 9 بوصة تدعم التقنيات الحديثة.

9 بوصة تدعم التقنيات الحديثة. شاحن لاسلكي ونظام صوتي من 6 سماعات.

أسعار تويوتا كورولا 2025 هايبرد (تبدأ من):

1.8L XLI Hybrid: 88,780 ريال سعودي

1.8L XLI Executive Hybrid MR: 98,555 ريال سعودي

تويوتا كامري 2025 هايبرد: الرقي والأداء المتوازن

تُعد كامري 2025 الهايبرد رمزًا للأناقة والأداء في فئة السيدان المتوسطة، وتقدم تجربة قيادة مريحة وقوية.

أبرز تجهيزات تويوتا كامري 2025 هايبرد:

شاشة معلومات وترفيه مقاس 8 أو 12.3 بوصة تدعم Apple CarPlay لاسلكي وبلوتوث.

مقاس 8 أو 12.3 بوصة تدعم Apple CarPlay لاسلكي وبلوتوث. شاشة عدادات مقاس 7 أو 12.3 بوصة.

مقاس 7 أو 12.3 بوصة. ميزة عرض المعلومات على الزجاج الأمامي (HUD) .

. نظام صوتي فاخر JBL مكون من 6 أو 9 سماعات.

مكون من 6 أو 9 سماعات. إضاءة ترحيبية للأبواب الأمامية.

للأبواب الأمامية. نظام ملاحة وتكييف أوتوماتيكي ثلاثي المناطق.

الأسعار التفصيلية لفئات تويوتا كامري 2025 الهايبرد لم تُذكر في النص.

تويوتا كراون 2025 هايبرد: قمة الفخامة والتقنية

تُجسد تويوتا كراون 2025 الهايبرد أعلى درجات الرقي والتطور، بمزيج من اللمسات الفاخرة والطابع الرياضي، مما يوفر تجربة قيادة عصرية ومميزة.

أبرز تجهيزات تويوتا كراون 2025 هايبرد:

محرك هجين بسعة 2.5 لتر يولد قوة إجمالية 340 حصانًا.

بسعة 2.5 لتر يولد قوة إجمالية 340 حصانًا. نظام دفع رباعي ذكي لتعزيز الثبات.

لتعزيز الثبات. شاشة مركزية 12.3 بوصة تدعم الملاحة وApple CarPlay وAndroid Auto.

تدعم الملاحة وApple CarPlay وAndroid Auto. نظام صوتي فاخر JBL مكون من 11 سماعة.

مكون من 11 سماعة. شاشة عدادات رقمية 12.3 بوصة .

. فتحة سقف (عادية أو بانورامية) و خاصية الدخول الذكي .

(عادية أو بانورامية) و . مرآة تعتيم تلقائي ، مكيف أوتوماتيكي بفتحات خلفية .

، . إضاءة أرضية داخلية وشاحن لاسلكي.

أسعار تويوتا كراون 2025 (شاملة الضريبة):

فئة بريميوم: 178,480 ريال سعودي

فئة ماجيستا: 229,195 ريال سعودي

تقدم تويوتا لعام 2025 خيارات هايبرد سيدان متنوعة تناسب كل الاحتياجات، من الاقتصادية إلى الفاخرة، مع التركيز على الكفاءة، الأمان، والتجهيزات المتطورة.

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