رودريغو مستبعد من قائمة المنتخب البرازيلي لتوقف يونيو

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- وفقا لشبكة TNT sports كارلو أنشيلوتي مدرب منتخب البرازيل لن يستدعي لاعبه البرازيلي رودريغو جوس في التوقف الدولي لشهر يونيو المقبل.

حسب الشبكة غياب رودريغو تم الاتفاق عليه مع كارلو أنشيلوتي ، من أجل أن يتعافى البرازيلي من الارهاق البدني والذهني في نهاية الموسم.

أنشيلوتي يبدأ تجربته مع المنتخب البرازيلي بمباراتين مهمتين ضد الاكوادور وباراغواي في تصفيات المونديال في يونيو 2025 ، ومن المقرر أن يشرف على المعسكر التدريبي للاعبين في مركز كورينثيانز بداية من 2 يونيو .