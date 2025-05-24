رسميًا.. شتوتجارت يتوج بكأس ألمانيا على حساب بيليفيد

عدن - ياسمين عبد العظيم - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي شتوتجارت في التتويج بلقب كأس ألمانيا المنتمي لدوري الدرجة الثالثة عقب الفوز برباعية مقابل هدفين على حساب نظيره بيليفيد اليوم على ملعب ” أوليمبياستاديون”

افتتح فريق شتوتجارت التسجيل في أول ربع ساعة من عمر الشوط الأول تقدم عن طريق ولتيماد

نجح لاعبي شتوتجارت في تعزيز هدف التقدم في الدقيقة 22 جاء عن طريق اينزو ميلوت

انفرد لاعبي شتوتجارت بالمباراة ونجحوا في إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 28 جاء عن طريق دينيز أونداف

سيطرة واستحواذ من جانب فريق شتوتجارت على أحداث المباراة

اسحق لاعبي شتوتجارت شباك بيليفيلد وجاء الهدف الرابع في الدقيقة 66 من عمر الشوط الثاني وجاء عن طريق اينزو ميلوت

حاول لاعبي بيليفيلد تقليص الفارق وجاء الهدف الأول في الدقيقة 82عن طريق يوليان كانيا

وجاء الهدف الثاني لفريق بيليفيلد بخطأ من لاعب شتوتغارت سجله فاجنومان

وانتهت المباراة بفوز فريق شتوتجارت برباعية وتوج بـ لقب كأس ألمانيا الغائب عنه لمدة 28 عام