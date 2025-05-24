شكرا لاهتمامكم بخبر وفاة الشيخ السيد سعيد صاحب أشهر قراءة لسورة يوسف.. موعد ومكان الجنازة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - رحل عن عالمنا القارئ السيد سعيد، الملقب بـ سلطان القراء وصاحب أشهر قراءة لـ سورة يوسف، اليوم السبت 24 مايو 2025، وذلك جاء عقب تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية.

وفاة القارئ السيد سعيد صاحب أشهر قراءة لسورة يوسف

وكشف المهندس محمود أسامة، حفيد القارئ الشيخ السيد سعيد، عن موعد ومكان صلاة الجنازة على الراحل بعد وفاته اليوم.

وكتب حفيد القارئ السيد سعيد، منشورًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، جاء فيه: والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله جدي وحبيبي وروحي الشيخ السيد سعيد، الجنازة غدًا الأحد عقب صلاة الظهر، والعزاء يوم الاثنين أمام منزل العائلة.

وفي وقت سابق، قال المهندس محمود أسامة، حفيد القارئ الشيخ السيد سعيد، إن الراحل تعرض إلى وعكة صحية نُقل على إثرها إلى معهد ناصر من أجل تلقي العلاج اللازم له.

وأوضح حفيد القارئ السيد سعيد: الشيخ دخل العناية المركزة بسبب مشكلة صحية بالرئة، حيث يعاني منذ سنوات من غسيل كلوي.