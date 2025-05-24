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آخر المستجدات في قضية لقاء النصر أمام العروبة …!

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آخر المستجدات في قضية لقاء النصر أمام العروبة …!

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة : قبل دقائق تناقل بعض الصحفيين ومن خلال حساباتهم الشخصية أن القرار النهائي تم اتخاذه لصالح النصر أو تم احتساب النقاط الثلاث أمام العروبة، أي أن رصيد العالمي سيصل إلى 70 نقطة حتى الآن … هذا التسريب هو خاص ولا يعد معلومة رسمية يمكن الاعتماد عليها بأي شكل.

يوم أمس النصر قدم مستندات وأوراق تعزز موقفه من الاحتجاج وفي هذا اليوم يفترض أن المسؤولين في نادي العروبة لديهم رد على تلك الأدلة ولكن لا يوجد أي خبر رسمي يوضح موقف العروبة من طلب مركز التحكيم.. ليكون الجميع في انتظار القرار النهائي والأخير خلال الساعات القادمة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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