آخر المستجدات في قضية لقاء النصر أمام العروبة …!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة : قبل دقائق تناقل بعض الصحفيين ومن خلال حساباتهم الشخصية أن القرار النهائي تم اتخاذه لصالح النصر أو تم احتساب النقاط الثلاث أمام العروبة، أي أن رصيد العالمي سيصل إلى 70 نقطة حتى الآن … هذا التسريب هو خاص ولا يعد معلومة رسمية يمكن الاعتماد عليها بأي شكل.

يوم أمس النصر قدم مستندات وأوراق تعزز موقفه من الاحتجاج وفي هذا اليوم يفترض أن المسؤولين في نادي العروبة لديهم رد على تلك الأدلة ولكن لا يوجد أي خبر رسمي يوضح موقف العروبة من طلب مركز التحكيم.. ليكون الجميع في انتظار القرار النهائي والأخير خلال الساعات القادمة.