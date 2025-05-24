عاجل- رئيس الوزراء يسلم وحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بمدينة أكتوبر الجديدة

عدن - ياسمين عبد العظيم - في خطوة جديدة نحو تنفيذ أهداف الدولة في توفير سكن ملائم لجميع المواطنين، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، بتسليم عدد من الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بمدينة أكتوبر الجديدة، وذلك في إطار جهود الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص سكنية مناسبة للفئات المستحقة.

ويأتي تسليم هذه الوحدات السكنية ضمن خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية مدعومة للأسر الأولى بالرعاية ومحدودي ومتوسطي الدخل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير سكن آمن وكريم لجميع المصريين، في إطار رؤية “مصر 2030” للتنمية المستدامة.

“سكن لكل المصريين”: مشروع قومي لخدمة محدودي ومتوسطي الدخل

تُعد مبادرة “سكن لكل المصريين” واحدة من أكبر المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة لتوفير وحدات سكنية مدعومة بمواصفات عالية الجودة، وأسعار مناسبة، وشروط ميسرة، حيث توفر هذه المبادرة الآلاف من الوحدات السكنية في مختلف محافظات الجمهورية، بما يلبي احتياجات شرائح واسعة من المواطنين.

وتستهدف المبادرة بشكل خاص دعم الفئات الأولى بالرعاية من محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك من خلال تقديم وحدات سكنية كاملة التشطيب، بمساحات متنوعة، ضمن مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، تشمل المدارس، والمراكز الصحية، والمرافق الخدمية، بما يضمن توفير بيئة معيشية مناسبة ومستدامة.