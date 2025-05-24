اخبار الخليج / اخبار اليمن

رئيس مدينة العياط يوجه بحل مشكلة إنارة طريق مدخل قرية السعودية

0 نشر
0 تبليغ

رئيس مدينة العياط يوجه بحل مشكلة إنارة طريق مدخل قرية السعودية

شكرا لاهتمامكم بخبر رئيس مدينة العياط يوجه بحل مشكلة إنارة طريق مدخل قرية السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - وجه المهندس ياسين سيد ياسين، رئيس مركز ومدينة العياط بمحافظة الجيزة، في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين، بسرعة التدخل لحل مشكلة الإنارة بطريق مدخل قرية السعودية التابعة للوحدة المحلية بالناصرية.

وقد كلف رئيس مدينة العياط،  محمود نجيب، رئيس الوحدة المحلية بالناصرية، بمتابعة الموقف والعمل على إصلاح الخلل فورًا.

وعلى الفور، قامت فرق الصيانة والكهرباء المختصة بأعمال صيانة وإصلاح لوحة الكهرباء بالطريق، ما أسفر عن عودة الإضاءة وتحقيق السيولة المرورية وتحسين مستوى الأمان لسكان القرية والمارة.

ويأتي ذلك في إطار حرص محافظة الجيزة، على سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين، وتوفير الخدمات الأساسية، ورفع كفاءة البنية التحتية بكافة القرى والتجمعات السكنية.

IMG_٢٠٢٥٠٥٢٤_١٣٠٨٤٣

IMG_٢٠٢٥٠٥٢٤_١٣٠٨٤٣

IMG_٢٠٢٥٠٥٢٤_١٣٠٩٠٢

IMG_٢٠٢٥٠٥٢٤_١٣٠٩٠٢

IMG-20250524-WA0010

IMG-20250524-WA0010

IMG_٢٠٢٥٠٥٢٤_١٣٠٨٣٠

IMG_٢٠٢٥٠٥٢٤_١٣٠٨٣٠

IMG-20250524-WA0008

IMG-20250524-WA0008

IMG-20250524-WA0011

IMG-20250524-WA0011

IMG-20250524-WA0007

IMG-20250524-WA0007

IMG-20250524-WA0009

IMG-20250524-WA0009

الكلمات الدلائليه
أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا