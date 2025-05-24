شكرا لاهتمامكم بخبر قبل إغلاق الأبواب: هذه هي الوثائق “الذهبية” التي تضمن لك أداء فريضة الحج هذا العام! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - الرئيسية ⁄ شؤون دولية ⁄ قبل إغلاق الأبواب: هذه هي الوثائق “الذهبية” التي تضمن لك أداء فريضة الحج هذا العام!