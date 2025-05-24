شكرا لاهتمامكم بخبر قبل إغلاق الأبواب: هذه هي الوثائق “الذهبية” التي تضمن لك أداء فريضة الحج هذا العام! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - الرئيسية ⁄ شؤون دولية ⁄ قبل إغلاق الأبواب: هذه هي الوثائق “الذهبية” التي تضمن لك أداء فريضة الحج هذا العام!
حددت وزارة الحج والعمرة السعودية الوثائق الرسمية التي يجب أن يحملها الحجاج خلال موسم الحج لعام 1446هـ لضمان تنظيم وسلاسة أداء المناسك. وأكدت الوزارة على أهمية إبراز هذه المستندات في نقاط التفتيش والمخيمات والمشاعر المقدسة.
بالنسبة لحجاج الداخل، يعد “تصريح الحج الإلكتروني” المستند الأساسي للتحقق من تسجيل الحاج ضمن الحملات النظامية، ويصدر عبر المسار الإلكتروني أو تطبيق “نسك”، حيث لا يُسمح بدخول مكة والمشاعر المقدسة بدونه. كما يجب حمل بطاقة الهوية الوطنية أو هوية المقيم سارية المفعول، وبطاقة الحملة الصادرة من مزود الخدمة، إضافة إلى نسخة من جدول الرحلة ومواقع السكن والوثائق الصحية التي تؤكد تلقي اللقاحات المطلوبة مثل التطعيم ضد الحمى الشوكية والإنفلونزا الموسمية.
أما بالنسبة لحجاج الخارج، فيتعين عليهم الاحتفاظ بجواز السفر مع تأشيرة الحج، وبطاقة الحاج الإلكترونية، والشهادة الصحية الدولية، إضافة إلى بطاقة تعريف صادرة عن مكتب شؤون الحجاج، فضلاً عن تذاكر السفر وحجوزات الفنادق.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الانضباط وتيسير الإجراءات، حيث ترتبط الوثائق بأنظمة إلكترونية ذكية تتيح التحقق السريع عبر مسارات إلكترونية في مداخل مكة والمشاعر المقدسة. كما حذرت من الانضمام إلى حملات غير مرخصة أو محاولة دخول مكة دون تصريح، حيث قد يتعرض المخالفون لعقوبات مالية أو الترحيل بالنسبة للمقيمين.
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